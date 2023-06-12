第五届微电影大赛开放报名

第五届微电影大赛正式开放报名，本届比赛以“我的新加坡狂想曲”为主题，公开征集讲述新加坡故事的微电影作品。

本届赛事分为公开组和学生组两个组别。学生组面向本地所有13岁及以上的全职在读学生，公开组则开放给新加坡公民、永久居民及长住本地的人。

除了两个组别的金银铜奖外，比赛还设有最佳导演奖、最佳演员奖、最佳创意奖、网络人气奖等奖项，奖金总值近3万元。

第五届微电影大赛即日起开放报名至10月22日，成功报名的参赛者可在今年10月23日至明年2月19日期间提交参赛作品。

主办方将在今年7月至9月期间举办三场工作坊，其中一场为中文，两场为英文，为有意参赛并参与影视创作的公众提供免费培训。

此外，为了鼓励并帮助有意参赛的公众了解并拍摄微电影，主办方邀请了本地网红兼导演、制片人李安（Annette Lee）在7月与公众分享内容创作和电影技巧，10月则有新加坡知识产权局法律顾问长夏佳萍分享知识产权的知识，以及上一届大赛获奖者、电影人邓宝翠分享影视制作的心得。

微电影大赛创办于2014年，由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心及《联合早报》共同举办。有意报名参赛、提交作品或参与分享会和工作坊的公众，可通过网页microfilm.zaobao.com/2023/了解更多详情。