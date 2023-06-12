陈振声：唯才是用制度须凝聚社会

我国须宽泛地定义才能，肯定不同的能力，使唯才是用制度凝聚人民，而不是分化社会。

教育部长陈振声星期一（6月12日）在新加坡政策研究所论坛有关“重新审视唯才是用制”的对话上，提到制度应如何使我国更具竞争力和凝聚力，以与时俱进。

他指出，在许多国家，以一纸文凭狭窄定义能力的制度分化了社会，把群体分类为精英与非精英等，这些分裂线分化政治和社会。我国须要的唯才是用制度应凝聚人们，而不是将社会分化。

一个更广泛定义的才能重视并肯定各种能力。我国已逐步从单一且狭隘的指标转向更广泛的成功定义，接下来也须更公平地肯定不同类型的工作，包括技术和手艺类行业，提升这群工作者的薪金。

他强调，成功的定义就是每名新加坡人不论个人的起点，都有机会按照自己的天赋，施展才能来回馈社会。平等的制度不在于分配给每个人同样的资源，而是确保拥有较少资源的群体得到更多支援。我国教育制度提供多元学习选项、因材施教，支持能力较弱的学生向上，让能力较强的学生发挥最大潜力。

陈振声也指出，要使我国保持竞争力，在日益脆弱的全球经济环境继续与时俱进，唯才是用制度至关重要。我国须确保制度公平，使个人凭才能获得肯定，而不是依赖财富或家庭背景。

肯定更广泛的才能也有助于我国扩大人才库，在海内外吸引人才，加强我国的韧性。