蔡厝港车祸 客工过马路遭罗厘撞飞

蔡厝港客工宿舍外，22岁客工过马路遭罗厘撞飞，头破血流，昏迷送院。

这起车祸发生于星期天（6月11日）下午4时许，地点在旧蔡厝港路通往双溪登雅路（Sungei Tengah Road）的路段，靠近一座客工宿舍。

《新明日报》记者接获读者通报后走访现场，事发处的马路中央血迹斑斑。

兰吉（23岁，建筑工人）受访时说，现场的照片和视频已在客工聊天群组传开，而据他所知，出事的客工来自缅甸，事发时是外出后准备返回宿舍，从巴士站下车后，过马路时被一辆货车迎面撞上。

“我的室友说，对方倒地后流了很多血，也没什么反应，很吓人。”

传开的一段视频画面显示，数名救护员到场后立即向客工施救，并为他戴上颈项固定器，客工当时的嘴部数次动了动。

警方受询时证实，车祸涉及一辆罗厘和一名行人，22岁男行人在无意识的状态下送院治疗。案件调查中。

巴士站常有客工成群过马路

受访者透露，每天都有客工成群结队过马路。

据观察，距离巴士站约150米处有交通灯，然而几乎所有客工下巴士后，都选择直接越过马路。

兰吉就说，每天都会有大批客工从外面乘搭巴士返回宿舍，然后图方便而乱过马路。

“尤其是放工时段，客工们都会成群结队过马路，我自己也一样，但如今有人出事，我再也不敢乱过马路了。”

另一客工印迪（25岁，建筑工人）建议道：“若当局把这段路围起来，或多设立一条斑马线，会比较安全。”

大批客工围观，交警到场维持秩序。

根据另一段视频画面，车祸发生后，引来超过20名客工围观，他们都站在路旁拍照、议论纷纷。

另外，现场可见至少三辆交警电单车与一辆警车，警员有的在进行调查，有的在维持现场秩序。