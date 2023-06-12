黄循财：政府将为中产阶级和弱势群体提供更多帮助

随着外部环境愈加动荡和不可预测，我国政府将为广泛的中产阶级和弱势群体提供更多帮助，包括为失业者、低收入家庭、弱势群体和年长者提供支持，满足他们生活所需，确保不把他们抛在后头。

新加坡政策研究所论坛庆祝成立35周年的论坛星期一（6月12日）举行，副总理兼财政部长黄循财参加最后一场讨论会“重新审视社会契约”时说，人们通过新加坡携手前进运动已经对更新后的社会契约逐渐形成共识，新的契约将以成功途径与技能、社会支持系统以及团结意识这三个层面的关键转变为核心。

他透露，政府正在检讨一系列与社会支援系统有关的政策，包括帮助失业者，在他们接受技能培训和求职时应对日常所需，并确保所找到的工作是合适的。

政府也会赋权低收入家庭，缩小这些家庭子女在人生起跑点上与他人的距离，并确保孩子上学时的不利条件不会增加，同时让包括残障人士在内的弱势群体，以及他们的家庭成员和看护人也得到更多支持。

提供给年长者的支持也不只限于他们的健康，还有长期护理与生活安排，以及满足他们的退休需求。黄循财说：“这样我们在变老的时候，都能够安心。”

他承诺，政府会在更新和加强有关政策时，确保一切措施在财政上都是可持续的，但整体上来看政府很有可能得增加开支，并将资源集中于有更大需要的方面。