教育部推新措施 缓解校车司机短缺成本上涨问题

为缓解校车司机短缺和运营成本上涨问题，教育部将推出一系列措施，包括提供业者额外的外劳配额，以及实施新合同条例。

教育部星期一（6月12日）发文告说，教育部、交通部与人力部经仔细讨论后，认为有必要为指定校车运营商提供额外的外劳配额，以在有限时间内增加校车司机的人手。

文告说，教育部已经向校车协会和运营商说明情况，通知他们可向教育部提交申请，要求增加校车司机的外劳配额。“我们将继续与运营商密切合作，根据他们的需求、考虑他们为学校提供服务的参与度，以及他们在积极招聘本地校车司机所做出的努力，逐步增加外籍工人。”

另外，教育部也将修订校车合同范本，允许运营商分别为初始合同（initial contract）和选择期（option periods）提交两套校车费用。如此一来，业者可将预期成本增加纳入考量，无须在整个合同期限内，因受合同约束而维持同一个费用。

目前，学校须使用由教育部提供的合同范本，通过招标程序选择校车运营商。经修订后，学校将根据业者提供的两套车费来做出选择。修订后的校车合同范本将包括，为期两年的初始合同期，及为期两年的选择期。

教育部也根据校车协会和业内的反馈，对校车合同范本进行其他修订，以让运营商在与学校和家长讨论服务条款时，有更大的讨论空间。这些修订包括，调整接送距离范围，并允许运营商指定共同的接送点。

根据修订后的合同，运营商有义务将居住在学校四公里范围内的学生接送至学校，而不是之前的六公里。住在距离学校更远的家长仍可以要求运营商提供服务，而巴士运营商将尽力考虑这个要求，并按照协商的价格提供服务，而不受任何合同的顶限约束。

文告指出，这些合同修订将从2024年及以后开始提供服务，所授予运营商的新合同开始生效。