企业家吴振华宣布竞选总统

坊间推测有意竞选总统的企业家吴振华，星期一（6月12日）下午正式宣布参选。

根据吴振华团队发出的新闻稿，他于2017年已决定参选总统，因为他担心民选总统制度提高对候选人的要求，可能导致唯一候选人在没有对手的情况下自动当选。

在总统候选人资格收紧前，来自私人企业的候选人必须领导过实缴资本至少1亿元的私企，这过后改为必须担任过股东权益平均超过5亿元私企的最高执行职位。

吴振华的文告说，虽然股东权益平均超过5亿元的私企有1200家，但当中的许多负责人都不是新加坡公民，且多数人或许不愿担任总统职务。

吴振华是继国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼之后，第二名宣布竞选总统的候选人。

吴振华是我国驻摩洛哥非常驻大使。他于2017年6月受委，并在2020年9月开始他的第二个任期。

吴振华去年开始积极经营个人网站和社交媒体平台，近期也出现在各家媒体的聚光灯下，被推测可能有意参选。

吴振华出生于马来西亚森美兰州的一户贫困家庭，15岁来新加坡打工，在制鞋厂工作。他白手起家，和两个哥哥设立的奥斯贸易公司进口时尚鞋子，过后再把业务扩展到运动用品，成立奥斯国际公司（Ossia International），代理和经销国际名牌运动用品和休闲用品。包括奥斯国际在内，吴振华一度掌控七家上市公司。

除了是一名经验丰富的企业家，他也热心于慈善事业。他同时是新加坡红十字会理事，以及长老会社区服务以及长老会学前服务有限公司的执行董事。