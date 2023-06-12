通胀数据和美联储会议前 亚太股市多数上涨

美国本周将公布最新通货膨胀数据和利率决策，亚太主要股市星期一（6月12日）多数上涨。本地股市早盘一度涨至3200点以上，但很快便回吐涨幅，新加坡海峡时报指数星期一收涨0.29％或9.10点，闭市报3196.07点。

上周五美国华尔街隔夜股市小幅上涨，市场预期美国联邦储备局将维持利率不变，东京股市星期一受到鼓舞上涨0.52％。另一方面，香港和上海闭市仅微幅涨跌。悉尼上涨0.33％，首尔则跌0.45％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，亚洲市场谨慎等待本周即将公布的美联储利率决议和美国通胀数据。投资者仍然不确定美国央行将采取的路径。美联储可能加息25个基点或暂停加息，这取决于本周二出炉的美国通胀数据。如果通胀数据放缓、申请失业救济金人数增加、劳动力市场降温，便可能支持暂停加息并提振市场情绪。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑受访时说，受到美国股市星期五上升的鼓舞，亚洲股市星期一大多数上涨。标普500指数已经进入牛市。

美国星期二（13日）将公布5月消费者价格指数（CPI），市场预计5月通胀率从4月的4.9％降至4.1％，而5月核心通胀率为5.3％，比4月的5.5％低。

另外，美国联邦储备局即将从美国星期二起一连两日召开货币政策会议，美联储主席鲍威尔将在新加坡时间星期四（15日）凌晨公布会议结果。欧洲和日本的中央银行也将在本周作出利率决策。

新加坡股市星期一整体交易量增至13亿2000万股，交易总值减至8亿2964万元。全场上升股266只，下跌股226只。

30只海指成份股当中，15只股价上涨，九只下跌，六只持平。三家本地银行的股价涨跌不一，星展集团控股（DBS）涨1.10％至31.25元。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）下跌0.21％和0.08％，闭市报28.10元和12.38元。

香港置地（Hongkong Land）股价涨1.44％，闭市报4.24美元，是涨幅最大的成份股。泰国酿酒（ThaiBev）股价跌1.74％，闭市报0.565元，是跌幅最大的成份股。