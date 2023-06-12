新航任命多名高层 陈凯平将掌管营运业务

新加坡航空公司（SIA）宣布多个高层人员的新任命，包括委任陈凯平为营运执行副总裁兼首席营运官，接手管理新航的机组人员、客户服务与运作、工程及飞行运作部门。

新航星期一（6月12日）发布了多个高层人员的任命，将在9月10日生效。

文告指出，陈凯平目前是新航的财务与策略执行副总裁兼首席财务官，在冠病疫情期间推动集团成功集资。他领导了一个多年计划，加强集团的财务韧性、优化营运资金，并且建立新航财务部应对未来新航业务需求的能力。在这期间，他管理集团飞机订单的重组，延后资本开销并使移交飞机的时间配合未来需要。他也广泛参与印度航空（Air India）与塔新航空（Vistara）的合并计划。

现任新航市场规划高级副总裁陈如安，将受委为财务高级副总裁兼首席财务官。在现有岗位，她带领公司在边境重新开放后灵活敏捷地恢复新航的网络连接性和航运能力。

现任新航分区副总裁（数码）戴浩宇，将升任代理市场规划高级副总裁。他在1998年加入新航，曾被派驻多个主要的海外市场任职多年，回新加坡后先后在应用服务、营运和客户服务部门任职。他在现有岗位负责主导新航集团的数码转型。

另一方面，现任营运执行副总裁兼首席营运官麦瑞华，将在9月9日退休。他在新航任职40年，在新加坡和海外担任过好些高层管理职位，在2008年升任营运执行副总裁后，掌管过新航的营运和商务事务，并且曾任胜安航空的主席。

新航总裁吴俊鹏说：“这些新的任命反映了新航管理团队的实力，也证明我们的管理人员有能力承担广泛的高级职责。拥有合适的人才将确保新航集团准备好迎接未来的挑战，并把握未来的机遇。”