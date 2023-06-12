到台湾旅游 22岁新大女生离奇溺毙

22岁新加坡管理大学法律系应届女毕业生在考试后到台湾度假，结果与家人失联。她过后便被发现受困渔网，漂流在花莲外海。台湾警方事后排除他杀的可能性，并已对尸体展开解剖。

综合台湾媒体报道，有公众5月7日早上在花莲新城北浦外海发现一具女尸在海上载沉，于是拨电求救。当地海巡署随后到场，将尸体打捞起来。

报道当时没有公布死者的名字或国籍，只说死者当时穿着米老鼠图样的白色短袖T恤和卡其色短裤。死者身上没有明显外伤或刺青。

据本地媒体AsiaOne星期一（6月12日）报道，不幸逝世的22岁女子吴文思（译音），生前是新加坡管理大学法律系大四的学生。

死者的母亲谢女士（53岁）受访时透露，女儿4月28日起到台湾旅行，原定5月8日返新。不过，她却在5月6日过后失联，“当时，我老公发了一个信息给她，但她没有回复”。

谢女士和丈夫于隔天通知台湾警方，8日也向外交部和新加坡驻台办事处通报此事。当他们看到台湾媒体5月8日的报道后更加担心，于是在隔天飞到花莲，并最终在殓尸房确认女儿不幸离世的消息。

当地警方告诉谢女士和丈夫，一名渔民发现女儿的尸体被渔网困住。警方在初步调查后排除他杀的可能性，同时也没有死者生前遭遇性侵或被他人伤害的迹象。台湾当局在5月10日已经解剖了死者的遗体，报告预计两个月后出炉。

谢女士说，虽然女儿溺水身亡，但究竟如何溺水始终是一个谜，“当我听到出事区域有许多野狗时，我的第一个想法就是怕狗的她被狗追，然后跌倒”。

她说，自己和丈夫到花莲时，也尝试到附近找寻线索。由于女儿不会游泳，所以猜测可能不慎摔跤后被海浪冲走。

谢女士强调女儿不会自杀，因为她在旅行中都很开心，也和住在台湾的亲戚碰面。同时，女儿下来还有很多计划，包括申请参加律师的专业考试等。

谢女士指当地警方没有在女儿身上找到证件，家人认为或许事有蹊跷。因此通过公开事件，希望能找到相关的证人或证据。