尚穆根：种族划分法在特定情况有助少数族群发展

“CMIO”种族划分法在一些特定情况能用来帮助个别少数族群的提升和发展，但除此之外日常生活中的多数层面都不受种族划分的限制。内政部长兼律政部长尚穆根认为，不应该把种族划分法看得过重。

尚穆根星期一（6月12日）在新加坡政策研究所35周年大会有关“重新审视多元主义”的对话上，回答有关新加坡能不能逐渐不采用CMIO（华族、马来族、印族及其他种族）种族划分法的提问时说，新加坡人在生活中通常不会按CMIO的思路来思考问题，因此不应该“过度强调CMIO划分法的重要性”。

他也说，种族划分法只在一些特定情况派上用场，比如当国家为少数族群的自助团体——回教社会发展理事会，印度人发展协会和欧亚人协会提供帮助的时候。

至于就读什么学校、获得什么样的工作机遇等方面，尚穆根说，新加坡是遍地机遇的开放社会，不受限于CMIO划分法，或与种族划分相关。

“我们在一些情况需要CMIO划分法，但在许多其他方面并不受它定义。”

其中一项根据种族划分来推行的，是用于维持组屋区种族比例平衡的种族融合政策（Ethnic Integration Policy）。尚穆根在对话上发表演讲时说，如果不实行这项政策，新加坡就会出现种族聚居地（enclaves）。

去年，近三分之一的政府组屋和一成的邻里达到种族融合政策顶限，显示族群比例已经要超出限制。如果没有种族融合政策，种族聚居的现象会更明显。