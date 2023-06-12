义顺榴梿档送榴梿给年长者 出现长长人龙

为回馈社会，榴梿摊贩给60岁及以上的年长者免费分发两个榴梿，一天准备送出550公斤。赠送活动开始前，档口排了长长人龙，有些还前来帮家人领取。

位于义顺81街第848座的Famous Durian榴梿档从星期一（6月12日）到星期四（6月15日）为60岁及以上的年长者各分发两个榴梿，品种包括：D13、红虾、D27、D1，一般售价每公斤8元到10元左右。

不少年长者从傍晚就开始排队，等待领取榴梿档分发的免费榴梿。（张思庆摄）

星期一分发首日，虽然分发时段从晚上8时开始，却已有公众从傍晚6时30分开始排队。人龙从榴梿档旁的马路延伸到停车场，大部分排队的人是住在附近的居民，也包括帮家里年长者领取榴梿的家属。

83岁的韩益光（退休者）晚上7时左右开始排队，他说：“我们这些年长者收入不多，能够免费吃榴梿挺好的。”

榴梿摊贩给60岁及以上的年长者免费分发两个榴梿，一天准备送出550公斤。（张思庆摄）

这是摊主继去年榴梿季后第二次分发免费榴梿。许多年长者起初并不知道能够领取免费榴梿，看到人潮后闻声而来加入排队队伍中。

这是摊主继去年榴梿季后第二次分发免费榴梿。（张思庆摄）

榴梿档老板看到公众反应踊跃，也放宽限制，把原本60岁以上的年龄限制调低，让55岁以上的年长者也可领取。与此同时，因排队的公众大多数是年长者，老板也派发矿泉水给他们解渴。

Famous Durian老板颜庆昇说：“很多老年人收入不稳定，想尽一份心意送给他们吃。榴梿价格向来偏高，希望有些买不起的人可以吃一下榴梿。”