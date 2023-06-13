本地企业家吴振华有把握符合总统参选人资格

有意参选总统的本地企业家吴振华表示有把握符合参选人资格，包括必须在股东权益平均超过5亿元私企担任最高执行职位至少三年的要求。

吴振华星期二（6月13日）早上约10时，与妻子和四名孩子到选举局领取表格。现场有约50名支持者为他打气。

吴振华（前排左一）星期二（6月13日）早上约10时，和妻子（后排蓝衣者）和四名孩子到选举局领取表格，并接受媒体访问。（谢智扬摄）

他接受媒体访问时说：“当我决定竞选总统时，就准备好一支专业队伍，团队的审计师、会计师和律师一起探讨是否符合5亿元股东权益或企业最高执行人等资格的要求。”

“我相信我符合资格。我会在适当的时候提呈我创建、成立以及有股权的公司的资料。”

他也提到，专业队伍的人选都是相对独立的人士。“引进较独立的人士比较好。他们会评估参选标准，他们知道条件是什么。”

针对媒体询问他是否有信心取得候选人合格证书，吴振华回应：“原则上，我对那个有信心。”

选举局星期一（12日）发文告宣布，有意参选者，可从周二起向选举局申请合格证明，并提交族群声明。吴振华在同日下午4时许发新闻稿表达参选意愿，是继国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼之后，第二名有意争取接替哈莉玛总统的参选人。

我国民选总统制度对参选人资格有非常严格的要求，来自私人企业的候选人必须担任过股东权益平均超过5亿元私企的最高执行职位至少三年，而在任职的整个期间，公司须有税后盈利，且须以最接近参选日期的时段为依据。

新加坡交易所网站上的奥斯国际公司财报显示，公司截至2023年3月31日的股东权益为5488万元，前一年为约4864万元。根据吴振华的个人网站介绍，他1990年起担任该公司的集团主席。

吴振华：应给人民投票选总统的机会

吴振华说，新加坡独立58年以来，有过五次总统选举，其中三次的候选人是在没有竞争对手的情况下当选。“这对一个国家来说是完全不健康的，其实对人民也不好。”

“既然宪法里说我们要有民选总统，就是一人投一票，这个是非常公道的，因为这个不是政党或反对党的问题。我觉得我们应该给人民一个机会和勇气说，我们要选一个独立总统。”

他也提到，民选总统参选人的资格条件在2017年调高后，他就和公司财务总监商讨要如何让企业扩展到5亿元的企业。

“做总统不能是因为朋友的关系，千万不要，也不能是昨天起床时想起这件事情，或是朋友告诉我要竞选，不可以的。总统是个很重要的职务，你要挑500万人（的担子）其实不容易的。你心里面必定要好好地准备，我要做一个好的人民总统……我用了七年的时间做准备，所以今天我希望站在这里跟大家说，我愿意成为你的总统。”

至于是否有信心对垒尚达曼，吴振华没有直接回应，但以1993年和2011年的总统选举为例说，人民希望看到体制以外的候选人。