杨莉明吁各国就人工智能治理 制定平衡前进模式

加强跨境数据流通、进一步为贸易数码化提供便利，以及共同就人工智能的治理制定平衡、循序渐进的前进模式，是各国在数码领域应力求取得实质进展的合作事项。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（6月13日）为首届亚洲愿景论坛（Asia New Vision Forum）第二天的讨论发表主旨演讲时指出，在数码时代，如何在加速创新和防止社会受到伤害之间找到平衡，是当今治理环境中最重要的挑战之一。她在会上分享了新加坡对如何加强国际合作的看法，也对如何善用人工智能发展提出初步构想。

在多边合作上，新加坡希望各国在三方面更紧密合作并取得实质进展。杨莉明说，各国应加强跨境数据流通。这将确保重要的数码交易能在全球范围无缝、安全地进行，提升效率并为创新提供支持。

各国也应努力实现贸易数码化和制定相互协作的标准。杨莉明说：“当不同地区采用不同规则，企业的成本增加，行政负担加重，也会阻碍贸易进一步增长。”

杨莉明在亚洲愿景论坛上以“数字治理的机遇与挑战：新加坡经验”为题发表主旨演讲。（蔡家增摄）

新加坡也希望更多国家共同为人工智能治理制定“平衡、循序渐进”的前进模式，充分发挥跨境使用人工智能、让民众受惠的能力。

同时也主管新加坡智慧国计划及网络安全事务的杨莉明，在谈到人工智能领域的发展时说，人工智能固然会有更深远的负面作用，政府也必须更新法律和为公民提供帮助，但与此同时，各国也得善用人工智能，使它成为让人们受惠的公共产品（Public Good）。

杨莉明说，政府能在广泛试用人工智能和扩大人工智能使用规模方面起到引领作用。新加坡也会通过精深技能发展和自下而上学习这两者的相结合，更熟悉掌握人工智能。

政府也会在鼓励实验和采用人工智能的同时，力求防止社会受到最严峻风险的危害。

治理方式在人工智能时代会继续遭受挑战。杨莉明说，对于前方会出现的挑战，各国没有所有的应对方案，但能“摸着石头过河”，小心观察和摸索，安全抵达目的地。

亚洲愿景论坛由财新国际主办，星期一和星期二（6月12日和13日）在滨海湾金沙会展中心举行。