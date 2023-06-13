新加坡籍银行高管杨静怡加入瑞银

新加坡籍资深私人银行高管杨静怡将在6月29日加入瑞士银行（UBS），担任亚太区财富管理联席主管，主要负责新加坡和东南亚业务。

根据瑞银文告，杨静怡是从德意志银行（Deutsche Bank）过档到瑞银，她在德意志担任执行董事兼亚太区国际私人银行主管，任职了六个月。

瑞银说，杨静怡有超过25年财富管理经验，在加入德意志银行前曾在瑞士信贷（Credit Suisse）任职近20年，最后的职务是亚太区财富管理副主管、新加坡财富管理主管、新加坡瑞信副行政总裁和亚洲交响慈善基金会（SymAsia Foundation）总裁。在担任这些职务之前，她也在印度尼西亚、台湾、中国大陆、香港和日本市场担任高级领导职位。

杨静怡将接替将返回苏黎世的哈特克（August Hatecke），他将在瑞士领导瑞银全球财富管理业务，包括全球金融中介机构。

日前，瑞银已完成对前竞争对手瑞信的收购，成为全球财富管理霸级银行。

瑞银此前表明，会裁减职位以削减成本。但根据彭博社消息，瑞银近期挖走巴克莱银行12位一流的科技领域银行家。巴克莱银行首席执行官维卡塔克里斯南（C.S.Venkatakrishnan）表示，巴克莱改组投资银行内部领导层，并聚焦新的增长领域后，近几个月来银行家离职率高于往常，人才流失或让巴克莱面对投资银行市场份额上的挑战。