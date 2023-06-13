本地股市周二早盘跌0.52%

华尔街隔夜股市涨势提振投资者信心，亚太股市普遍上扬。不过，本地股市表现相对落后。海峡时报指数星期二（6月13日）早盘下跌16.46点或0.52%，中午报3179.61点。

东京和台北股市各涨1.9%和1.61%，深圳、香港、首尔和悉尼股市的涨幅介于0.1%至0.61%。

海指早盘最高3193.11点，最低3175.02点。本地股市全场成交量7亿5428万股，交易总额4亿3458万元。上升股244只，下跌股200只。

占海指权重最大的本地银行股皆下跌，星展集团（DBS）下跌1.38%至30.82元，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）各跌0.89%和1.13%，报27.85元和12.24元。

另外，新加坡航空公司（SIA）逆势上扬2.16%至7.46元。

IG市场策略师叶俊荣在报告中指出，尽管美国股市在过去一个月反弹，但海指并没有获得太大动力，因为有投资者似乎正在利用任何反弹作为尝试削减风险的机会。

他分析，海指表现相对落后，是因为本地股市以价值股为主，近来大部分投资者关注增长股。从资金流动来看，机构投资者上个月净卖出6亿零200万元，这已是连续四个月净卖出。

辉立Nova投资分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，即将在星期二出炉的美国消费者价格指数（CPI）无论结果如何，市场普遍寄望美国联邦储备局在6月货币政策会议后宣布暂停加息。“如果通胀数据继续优于市场预期，我们预计加息周期将很快结束。受到美联储暂停加息的支撑，美国CPI大幅走低，这将大大增加美国经济软着陆的可能性。”