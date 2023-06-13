骑行到泰南车祸亡 死者是体育教师

从新加坡一路骑车到泰国，结果不幸在泰国南部博他仑府发生车祸送院不治的43岁狮城男子，是一名体育教师。

《联合早报》星期一（6月12日）报道，一辆新加坡注册的杜卡迪（Ducati）电单车在泰国南部的博他仑府（Phatthalung）发生车祸。贴文附上的照片则显示，红色电单车侧翻倒在路旁的草丛中，数名救护人员正在抢救伤者，他过后伤重不治。

这名男子是43岁的穆罕默德礼萨，生前是本地一所学校的体育教师。外交部发言人星期二回复《联合早报》询问时说，外交部已通过曼谷的新加坡大使馆为死者一家提供协助，“我们也向死者的家人表示慰问。”

事发时，死者相信与友人在星期天参加一项24小时骑行1600公里的骑行活动，并于星期一早上抵达事发地点附近。

死者的妻子星期二（13日）早上在脸书贴文悼念丈夫，形容丈夫是她的灵魂伴侣、她的爱人、她最好的朋友，也是她的所有。她说，丈夫是一个好人，善良又温柔，非常疼爱孩子，也注重家庭。

她说，丈夫热爱旅游、冒险，他在做他所热爱的事，骑着他的电单车离世。她在贴文写道：“我会等。直到我们再次相遇。我爱你。一直。永远。”

死者一名不愿具名朋友说，死者平时热爱户外活动，也喜欢自驾或骑行到海外，“他从10多年前就开始这么做了，之前也曾到骑行至泰国清迈和华欣等。没想到这次却发生了这样不幸的意外。”

死者生前交游广阔，不少人也在网上悼念死者，并向他的家人致哀。