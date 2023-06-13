新大女生台湾离奇溺毙 家人疑她躲避野狗酿意外

浮尸花莲外海的新大毕业女生，家人怀疑她或是为了躲避野狗才发生意外。

《联合早报》星期一（6月12日）报道，23岁新加坡管理大学法律系应届女毕业生巫汶澌4月28日到台湾度假，原定5月8日回国。不幸的是，父母亲在5月6日后便联系不上女儿，后来发现女儿在花莲新城北浦外海溺水离世。

台湾警方在初步调查后排除他杀的可能性，同时也没有死者生前遭性侵或被他人伤害的迹象。当局也在5月10日已经解剖死者的遗体，报告预计下个月后出炉。

巫汶澌的父亲巫振华（51岁）星期二（13日）接受《联合早报》访问时说，死者是家中的长女，有两个分别为22和19岁的妹妹。他说，大女儿喜欢到台湾旅游，在出事前曾四次到台湾旅游，“女儿之前忙着最后一个学期的大学考试，在考试结束后就安排了到台湾旅行11天。”

在父母眼中，巫汶澌是一个很有责任感，而且很独立的女儿。（张思庆摄）

由于家人都排不出空挡，死者便独自一人去台湾旅游，“她每天都会回复我的短信，她原本安排5月4日到8日在花莲玩。”

发给家人最后信息 说要去太鲁阁玩

5月6日早上，巫汶澌发WhatsApp信息给父亲说要去太鲁阁玩，这也成了她给家人的最后信息，“我后来有回复她，但没有再收到她的短信。我当天晚上8时34分再次发信息给她，但仍然没有回应。”

等了24小时仍没有回应后，巫振华和妻子便在新加坡报警，并在8日通知外交部和新加坡驻台办事处。他们的亲戚也在这个时候看到台湾媒体报道花莲有女子溺水的新闻，“妻子看到新闻后，说死者的衣着和女儿的一样，我们于是决定到台湾去。”

由于妻子走不开，于是安排嫂嫂和侄女陪同巫振华到台湾去，一行人在当地警察局录了口供后，通过指纹确认浮尸就是巫汶澌。

死者不会游泳

巫振华说，他们到女儿下榻的酒店周围勘察时，发现该处的海浪很大，野狗成群结队，数量非常多。他说，女儿从小就不会游泳，并且很怕狗，“她有传过短信告诉我们，当地的野狗非常高大。我们怀疑她可能被狗追赶，摔倒后昏迷落海。因为当地的海浪非常大，能轻易将人卷走。”

根据巫振华在当地找到的闭路电视画面显示，电眼在事发当天傍晚6时05分拍到巫汶澌的最后身影，她当时独自散步，沙滩上约有十多人，但离她有一段距离。

“她当晚8时17分打电话给一个很要好的中学朋友，但朋友没有接听。除手机外，她的皮包和护照都在酒店，我们真的想知道当时究竟发生了什么事。”

遗体上月已运回国火化

巫汶澌的遗体已于5月11日运回国火化，骨灰安放在淡滨尼骨灰塔。“目前还没过49天，我们每天都会打包她生前爱吃的擂茶和寿司等去祭拜她。”

巫振华说，虽然过去了一个多月，但每次提起女儿的事仍非常不容易，“不过，我们真心希望通过媒体的报道，能找到相关的证人或证据，让我们至少知道她究竟发生了什么事。”

新大将为她举办追思会

新加坡管理大学发言人受询时说，巫汶澌已完成法律系课程，原定7月参加毕业典礼。“自我们在5月接到家人的通知后，学校已联系家人，为他们在这个艰难的时刻提供所有必要的协助。”

发言人说，学校将为受巫汶澌离世影响的学生提供辅导。“在巫汶澌朋友的提议下，杨邦孝法学院计划为她举办追思会。”