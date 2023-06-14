今年首季地铁可靠度下滑 发生两起严重延误事故

本地整体地铁可靠度下降，多条地铁线从去年4月至今年3月的12个月表现下滑，其中南北线和武吉班让轻轨，在今年首季分别发生一起超过30分钟的严重延误事故。

根据陆路交通管理局公布的最新地铁可靠度数据，我国地铁服务的可靠度有所下降，整体平均每行驶约165万4000公里，会发生一起超过五分钟的延误事故，相比于2022年的208万9000公里，延误事故频率有所增加。

其中最旧的南北线表现下滑最显著，这地铁线去年平均行驶约165万2000公里后，会发生一起延误事故，但截至今年首季，南北线每行驶110万公里，就会有一起延误。这意味着地铁故障次数增加。

东西线和环线的表现也不如往年，不过东北线维持和去年一样的水平，行驶超过206万4000公里，才会发生延误事故。唯一表现提升的是滨海市区线，出现延误事故的平均行驶路程，从405万公里，微幅上升至406万2000公里后，才出现延误。

至于轻轨服务，从去年4月至今年3月的12个月整体表现比2022年佳，平均行驶35万200公里后才会有延误。

和去年比较，武吉班让轻轨的表现持平；榜鹅与盛港轻轨的行驶记录则有所上升，从去年的43万8000公里，改善至48万3000公里，才发生一起延误事故。