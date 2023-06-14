团队澄清：吴振华从未参加公民咨询委员会

此吴非彼吴，一张在即时通讯应用WhatsApp上流传的图片显示，有一名“Mr George Goh”曾担任甘榜乌美公民咨询委员会主席，但这位George Goh是铭板集团（Meiban）创办人吴中庸，不是有意参选总统的吴振华。

吴振华竞选团队星期三（6月14日）上午做出这项澄清。

这张Whatsapp上流传的照片看似是国家档案馆保留的新加坡政府文告，内容是时任教育部政务次长麦汀2000年10月1日在翻新后的甘榜乌美联络所开幕式上的讲话内容，文告上提到一位“Mr George Goh”，显示他是甘榜乌美公民咨询委员会的主席。

吴振华竞选团队说：“我们已经对此进行核实，相信这位指的是吴中庸先生，而不是吴振华先生。吴振华先生从来不曾参加公民咨询委员会，更不用说当上主席。”

吴振华竞选团队也强调，无论过去或现在，吴振华都没任何政党联系。

本地企业家吴振华星期一（12日）宣布有意竞选我国下一任总统，并在隔天到选举局领取表格。他是国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼之后第二名表态参选者。

吴振华在宣布参选的声明中强调，自己将以独立身份参选，不论从前或现在都没任何政党联系，没有政治包袱，也不曾在公共部门服务。