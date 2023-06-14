中学男教师偷拍女同事与学生裙底 判监10个月又两周

以使用电脑输入资料为借口，把女教师或学生引到身边站，前中学训导男主任趁机用手机偷拍她们裙底。他在三年多内偷拍多达47名女子，就连出席家庭聚会时也对女亲戚下手，被判坐牢10个月又两周。

现年50岁的被告是在2015年至2018年期间犯案，他当时在一所中学教中文，并且是学校的训导主任。被告已在案件曝光后被教育部停职，目前不在任何学校任教。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告和学校名字。

被告面对六项侮辱女性尊严和两项抵触影片法令的控状，他早前在国家法院认罪，星期二（6月13日）接受判刑。

已婚和育有三个孩子的被告通过律师表示将针对刑罚提出上诉，他目前获准以1万5000元保释在外，等候高庭审理他的上诉。

根据案情，被告专挑穿着半裙或连身裙的女教师与女学生下手，他以输入资料为由，趁受害人站在他的办公桌旁或电脑前时，用手机偷拍她们的裙底。被告以此手法在2015年4月至2018年7月之间，偷拍至少38名女教师多达156段视频，以及至少七名女学生的12段视频。

有一次，一名男学生因偷拍一名女教师的裙底而被校方逮着，被告以搜证为由没收男学生的手机，之后悄悄用自己的手机拍下男学生偷拍的两段视频私藏起来。

另外，2017年2月份某一天，被告到岳母家参加生日派对时，趁机偷拍一名女亲友裙底。被告每次得逞后，会将视频存入硬盘，并以受害者的名字、名字缩写或特征给视频取名。

一名女教师后来怀疑被告偷拍她和其他女教师，于2018年7月报警揭发被告的罪行。控方在庭上揭露，被告一共拍摄了170个裙底视频，被偷拍的女性有47人。

被告通过代表律师求情时称，他的母亲在2015年过世，同一期间他也因升职而倍感压力，加上妻子隔年动手术，导致两人的性事减少。根据精神评估报告，被告患有严重抑郁症，病情在一定程度上与他的犯罪行为有关联，促使他通过不法手段来暂时舒缓抑郁情绪。

不过，医生指出，被告清楚知道自己的行为是错误的，尽管具备选择不犯法的自制能力，但他没有这么做。控方为此吁法官判被告坐牢，以起充分的惩治与阻遏作用，而非只判他接受强制性的精神治疗。