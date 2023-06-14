疑心重怀疑戴绿帽 男子砍伤室友判监12年又100天

怀疑室友与自己的女友暗度陈仓，59岁男子在电梯里挥刀连砍室友多刀，后者的女友试图阻止时也被砍，男子伤人又涉毒，被判12年预防性监禁外加100天。

被告卡里姆（59岁）共面对持危险武器蓄意重伤他人、蓄意伤人，以及三项抵触毒品滥用法令等七项控状，他早前在庭上承认其中四项，余项交由法官星期二（6月13日）下判时一并考虑。

这起事件发生在2022年6月23日，地点在义顺51街第510A座组屋。受害者是被告的62岁男室友，以及室友的42岁印度尼西亚籍女友。

根据案情，被告在2020年4月13日获得假释后，同年与室友合租房子。不久后，他与一名叫图蒂的女子开始交往。

案发前，被告曾怀疑室友试图接近图蒂，给他戴绿帽，尽管怀疑毫无依据，被告还是多次质问室友。即便室友一再否认，被告还是认定室友背叛他，室友为了避免冲突，在案发前约一周搬走。

案发当天晚上约8时19分，被告在放工后喝酒并吸食冰毒。之后，他想回家抓奸，但发现家中没人，他为此感到愤怒，从屋内拿了两把约26公分和30公分的刀，放在口袋便离开。

不巧的是，室友当时正好要回单位拿衣服，他和女友在晚上8时25分抵达门口时，发现屋内灯光亮着，怀疑被告在里头，他们于是决定下楼避开被告，避免起冲突，女友当时也因为担心被告伤人而报警。

20分钟后，两人以为警员已经上楼找被告，于是搭乘电梯上楼，没想到电梯门一开，就与准备下楼的被告打照面。

被告见到室友便两眼发红，拔刀走进电梯就对着室友砍。

女友企图阻止他伤人，结果自己也被砍伤，她于是跑出电梯向邻居求救。此时，电梯门关上，被告在电梯里连砍室友多刀，电梯降到一楼时，被到场警员抓个现行。

被告随即被警员押出电梯，但他不顾警方在场，仍想继续与室友对质。警员见状命令被告把刀放下，被告却用刀瞄准室友并抛向他。

被告最终被警方逮捕。

室友与女友事后入院动手术，前者的左臂、左侧腹部和左侧大腿等多处被砍伤，住院五天，拿了25天住院假，留下10处约两公分至八公分长的永久伤疤；后者伤势较轻，住院三天，拿了14天住院假，身上留下三处永久伤疤。

法官下判时说，被告前科累累，曾因涉毒和暴力等不同罪行多次进出监狱，因此判被告预防性监禁12年。

由于被告在假释期间犯案，抵触假释减免令，因此刑罚加重，被判坐牢多100天。