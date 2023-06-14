经济师调低今年全年经济增长预测至1.4%

宏观经济放缓料会影响我国经济展望，经济师调低今年全年的经济预测至同比增长1.4%，非石油国内出口也预计会进一步萎缩。

新加坡金融管理局在星期三（6月14日）发布的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示 ，今年增长的中位数预测是1.4％，低于上次调查的1.9%。贸工部上个月预测，今年经济会增长0.5％至2.5％。

金管局是在5月25日向关注我国经济的经济师发出调查，共收到了24人的回复。

金管局调查显示，经济师调低了对制造业、金融与保险和批发零售贸易的预测。其中制造业预计会萎缩1.3%，低于3月份预测的零增长。金融与保险料会增长1.3%。低于上次预测的2.5%。

建筑业、住宿与食品服务和私人消费的增长预测，则分别上调到7%、10%和3.5%。

经济师最担心全球经济增长放缓对我国带来的影响，61%的受访经济师认为这是一项下行风险。他们也认为，通货膨胀和地缘政治风险会对我国经济不利。

不过，若中国经济重开和宏观经济政策放宽，将推动中国经济增长，这将有助于我国取得增长。此外，若宏观经济增长和科技业的复苏情况优于预期，则可能推动我国经济增长。

他们也预计非石油国内出口（NODX） 今年会萎缩5.5％，劣于之前的4％萎缩幅度。

经济师预计今年第二季经济增长1.5％，明年全年增长的预测维持在2.5％。

在通货膨胀方面，今年全年整体通胀率的中位数预测维持在5％。不包括住宿和私人交通成本的核心通胀率中位数预测和3月份的预测相同，为4.1％。今年第二季的整体通胀率及核心通胀率预测分别为5.2%和4.6%，明年全年预计会分别放缓至3.3%和3%。

对于金融管理局的货币政策，所有受访经济师认为，新元名义有效汇率（S$NEER）的整体情况不会在今年10月检讨出现任何变化。可是26%的经济师预测，S$NEER升值的坡度会在明年4月下调。