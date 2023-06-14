本地股市周三早盘涨0.7%

投资者寄望美国联邦储备局可能暂停加息，紧随华尔街股市涨势，亚太及本地股市普遍上扬。新加坡海峡时报指数星期三（6月14日）早盘重新站上3200这关键心理水平，中午报3211.85点，涨0.7%或22.45点。

东京股市上涨0.83%，深圳、上海、悉尼和吉隆坡股市的涨幅介于0.24%至0.60%。首尔股市则下滑0.46%。

海指早盘最高3219.96点，最低3194.75点，全场成交量9亿7737万股，交易总额5亿8153万元。上升股297只，下跌股166只。

涨幅显著的海指成份股是胜科工业（Sembcorp Industries）和吉宝企业（Keppel Corp），各涨2.31%和2.30%，报5.76元和6.66元。

随着美国通货膨胀放缓，IG市场策略师叶俊荣指出，根据联邦基金利率期货（Fed funds futures）定价，美联储在这一轮会议暂停加息有90%概率，但市场仍倾向认为当局在7月加息25个基点。

根据美国劳工统计局公布最新数据，美国5月份消费者价格指数（CPI）同比增长4%，处于两年来最低水平，但仍显著高于美联储目标2%。由于汽油价格下跌，5月整体CPI环比上涨0.1%。

美联储为期两日的货币政策会议正式开始，当局将在新加坡时间星期四（15日）凌晨公布利率决策和经济展望，美联储主席鲍威尔随后举行新闻发布会。