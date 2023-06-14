兀兰火车关卡安装全新自助通关亭 24秒完成通关

为提升通关效率，解决兀兰火车关卡空间上的局限，移民与关卡局自今年3月起逐步在火车关卡推出10台自助通关亭。相较于须45秒完成通关的人工柜台，新通关亭仅须24秒，旅客能更快捷通关。

移民与关卡局星期三（6月14日）邀请媒体到兀兰火车关卡，了解当局如何提升火车站的通关效率，以及全新自助通关亭（self-clearance kiosks）的运作模式。

移民局说，火车关卡每天处理31趟抵境和离境的火车，平均通关人数近1万人。火车关卡一直以来只有人工柜台和三个与机场相同的自动通关通道。然而，空间上的限制导致移民局无法安装更多自动通关通道，当局于是改而安装全新、占用较小空间的自助通关亭来解决问题。

据《联合早报》记者观察，当局在火车关卡将四个人工柜台拆除，改装成两个设有自助通关亭的区域，其中一个区域有六个自助通关亭，另一个则有四个。

当局安装全新、占用较小空间的自助通关亭。（陈斌勤摄）

使用自助通关亭的方式和自动通关通道相似，旅客只须插入护照，进行虹膜或脸部扫描便能通关。当局也会安排人员在现场协助有需要的旅客。

使用过自助通关亭的旅客谢义德（32岁，金融业）认为，使用通关亭之初有点不适应，但用过就发现它其实更方便。“自助通关亭让我们省去排队通关的麻烦，缩短我们出入境的时间。”

兀兰关卡指挥部副指挥官汤伟杰监察说：“自助通关亭不仅让旅客能更迅速通关，也让当局能更好地调配人力资源。许多旅客都对新措施表示欢迎。”

他指出，当局目前没有增设更多自助通关亭的计划，火车关卡的10个通关亭已足以应付人流量。尽管如此，当局还是会继续评估情况，如果反应良好，不排将措施推广到其他关卡。