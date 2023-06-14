新全电动卡车收垃圾 每年可减2700公吨碳排放

公共垃圾收集业者欧绿保—华与华公司添增15辆全电动垃圾与可回收物收集车，替换部分现有的柴油车，每年将减少多达2700公吨的碳排放量，相等于种植3万5000棵树。

欧绿保—华与华公司（ALBA W&H Smart City）负责裕廊区和兀兰—义顺区的垃圾收集工作。为了降低碳排放量，公司购入了15辆瑞典卡车制造商斯堪尼亚（Scania）的CL20N电动卡车，是本地首个使用这款电动卡车的公司。

公司将最迟于今年10月底前，使用这15辆全电动垃圾和可回收物收集车，负责兀兰—义顺区的收集工作。届时，每年将节省多达2700公吨的碳排放量。相比之下，传统柴油卡车每天平均消耗200升柴油，每辆卡车一天排放500公斤的二氧化碳。

欧绿保—华与华总裁兰布斯多夫（Jakob Lambsdorff）接受《联合早报》采访时说，公司一直有意添购全电动卡车，但之前市场上的电动卡车装置仍不够完善，如电池容量不够大。但CL20N电动卡车可在电池充满的情况下，至少行驶150公里，这个里程数与柴油卡车的100至200公里相当。

他透露，公司斥资约1000万元添购这15辆全电动卡车和装置充电桩。

“全电动卡车的初始成本可能比柴油卡车高出50%，但全电动卡车的运营成本较低，同时技术也将越来越成熟，因此从长远而言，这是一笔值得的投资。”

兰布斯多夫也说，可持续发展不是一种选择，而是必要。购置15辆全电动卡车是公司迈向可持续发展的第一步，公司承诺在未来采取更多环保措施。