不满外卖咖啡溢出 男子拿刀刃拍送餐员脸

男子半夜肚子饿叫外卖，发现咖啡溢了出来，动怒打电话辱骂和恐吓送餐员，送餐员过后买咖啡现身要赔不是，他竟从厨房亮出刀子，用刀刃（blade）拍打送餐员脸颊，结果惹祸，星期三（6月14日）早上被判坐牢八周。

这起事件发生在去年8月8日凌晨1时45分，地点在裕廊西81街第858座组屋13楼的一间单位外。

被告是32岁的莫哈默菲尔道斯（译音），面对一项恐吓28岁送餐员以及一项抵触防止骚扰法令的控状。

案情显示，被告在案发午夜时分，通过手机应用程序点餐叫外卖。被告在取餐后不久，便打电话给送餐员，称发现所点的咖啡溢了出来，指送餐员“骗钱”。

被告辱骂并恐吓送餐员，要求对方马上出现在他面前，否则便会去找送餐员，将他毒打一顿。

送餐员为了大事化小，同意见被告一面，他因不确定被告点了哪一种咖啡，还买了两种不同的咖啡打算向被告赔不是。

岂料，被告见到送餐员后，从厨房拿了一把20公分长的刀子质问送餐员，间中还举起刀子，用刀刃拍打送餐员脸颊。

送餐员连声道歉，被告后来将送餐员赶走，并把两杯咖啡扔在地上。

送餐员过后拨电报警求助。法官下判时说，被告用武器恐吓送餐员的行为不可接受，并指被告在这起事件上过度反应，希望他从中吸取教训，不要重犯。