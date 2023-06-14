新加坡发现新胡姬花品种，显示本地植物的多样性。

此新品种奶黄色的花瓣呈悬垂式，取名为毛茎兰列昂托坎普斯（Claderia leontocampus），为毛茎兰属。“Leontocampus”这个词来自鱼尾狮希腊语的音译。

研究人员2020年在新加坡植物园进行例行调查时首次发现该品种。在尚未发芽时，列昂托坎普斯与同属绿花卡尔代拉兰（Claderia viridiflora）颇为相似，但关于列昂托坎普斯的记录不足，因此无法判断此花种的族群大小。

列昂托坎普斯据说除了在新加坡生长，也会出现在苏门答腊岛与马来西亚等地区。

国家发展部长李智陞在脸书贴文与公众分享发现胡姬花新品种的喜悦。他为新加坡持续发掘新品种感到欣慰，即便是如胡姬花这类常被研究的植物群也能有新发现。

国家公园局指出，这样的新发掘都在为新加坡植物园所进行的新加坡植物群（Flora of Singapore）计划贡献。这个计划主要是为记录与描述我国植物的多样性。