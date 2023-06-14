卫生部更新私人医疗领域收费基准 首列常见手术和疾病住院费用

卫生部更新私人医疗领域的收费基准，首次加入29项常见手术和疾病住院费用，同时也将外科医生收费基准从之前的200项增至2100项，麻醉师收费基准也从200项增至500项。

卫生部星期三（6月14日）正式公布私人医疗领域新收费基准，进一步加强收费的透明度，帮助病患、医疗服务提供方和保险公司做出明智的判断。

其中，卫生部首次公布21项常见手术和八项常见疾病的医院收费基准。医院收费就包含病房、手术设施和仪器、填充物、消耗品、检测、护理服务与治疗，以及药物的收费。不过，医院的收费不包括外科医生、麻醉师和医生住院问诊的费用，当中一些可能是医生的费用，但通过医院收取。

例如以白内障手术来说，医院收费介于2600元至4700元、外科医生的收费则介于2900元至4400元，再加上介于550元至900元的麻醉师收费，因此手术的总费用介于6050元至1万元。

扩大后的外科医生收费标准将涵盖所有能用终身健保（MediShield Life）和保健储蓄（MediSave）支付的2100项手术，基准将涵盖私人领域几乎所有手术。

为确保收费基准能反映医生所面对的成本和通货膨胀的压力，卫生部也根据过去几年人力、租金和其他营运成本的增加，调整所有现有和新增设的费用基准。

收费基准咨询委员会在制定和更新收费基准时参考了2016年至2022年上半年之间的收费数据，并在2022年6月至今年3月与600多名专科医生、所有私人医院的行政人员和保险公司进行交流。

卫生部是在2018年首次公布私人医院200项常见手术收费标准，之后在2020年则公布了麻醉师与住院时医生问诊收费标准。公众可到卫生部网站，查询私人医院收费基准。