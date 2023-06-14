新马两国成立工作小组 探讨促进跨境商业贸易

新加坡和马来西亚宣布成立新的工作小组以探讨促进跨境商业贸易，以及一个旨在帮助出口商向可持续发展转型的能力发展计划。

新马两国的贸工部长星期三（6月14日）于吉隆坡举行第一次“常年部长对话会”，并于会后宣布这项消息。对话会由我国贸工部长颜金勇和马来西亚国际贸易及工业部长扎夫鲁联合担任主席。

贸工部星期三的文告指出，新马关系密切，两个经济体紧密联系，人民之间也有很强的联系。两国都是彼此的第二大贸易伙伴，双边贸易在2022年达到835亿3000万美元，比2021年增加37.6％。此外，新加坡是马来西亚主要的外国直接投资（FDI）来源之一，占2022年马国FDI的8.3％。

鉴于两国经济关系的力量和潜能，新马两国的部长同意设立这个常年部长对话会的平台，促进两国的双边贸易和投资，以及加强两国官员之间的联系。

在对话会上，两国部长检讨了双方在今年1月30日签订的数码经济合作框架协定，以及绿色经济合作框架协定的进展。

在数码经济合作框架协定方面，部长们宣布设立新的工作小组以探讨促进跨境商业贸易。

至于绿色经济合作框架协定方面，他们欢迎两国贸易发展机构的合作努力，推行一个旨在帮助出口商向可持续发展转型的能力发展计划。

双方继续承诺加强双边联系，以及同意继续密切合作进一步深化两国的双边经济关系，以惠及两国经济、商家和人民。