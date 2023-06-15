美国联邦储备局如市场预料按兵不动，在6月货币政策会议维持基准利率不变，但暗示计划进一步加息。

华尔街隔夜股市反应不一，道琼斯工商指数下滑0.7%，标普500指数和纳斯达克指数各涨0.1%和0.4%。

首尔股市星期四（6月15日）开盘上扬0.48%，东京股市则微跌0.05%。

新加坡海峡时报指数星期三（14日）上涨28.74点或0.9%，闭市报3218.14点。

本地股市星期四开盘值得关注个股：

*胜科工业 (Sembcorp Industries) 星期三晚上宣布，印度国家公司法法庭已批准全资子公司 Sembcorp Green Infra有限公司与Green Infra Wind Energy有限公司的合并计划。

*卫星通信公司创值科技（Addvalue Technologies）星期四开市前宣布，子公司争取到总值280万美元（375万新元）的合约。

*针对日前接到数封索偿信，黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）答复新加坡交易所咨询时披露，董事会认为，公司目前流动资金状况不足以维持作为上市公司运作，因此听取保荐人建议，公司将要求从暂停交易转为自愿停牌。

*目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）接到乌节门（Orchardgateway）业主的索偿信，要求在星期五（16日）前支付 98,738.40美元的押金，以维持14万7735元保证金及门店重新开门营业的日期。

*房地产发展商皇冠（Imperium Crown）星期四开市前要求暂停交易，表示稍后有事情要公布。