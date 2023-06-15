本地股市周四早盘涨0.53%

经过连续十次加息，美国联邦储备局如市场预料按兵不动，在刚结束货币政策会议维持基准利率不变，不过暗示今年内仍有可能再加息50个基点。亚太股市星期四（6月15日）早盘表现不一，新加坡海峡时报指数中午报3235.20点，涨17.06点或0.53%。

香港股市涨幅最显著，上扬0.84%。东京、悉尼、深圳和台北的涨幅不超过0.57%。首尔和吉隆坡股市各跌0.28%和0.25%。

海指早盘最高3238.32点，最低3210.35点。全场成交量8亿4210万股，交易总额6亿1020万元。上升股280只，下跌股168只。

涨幅显著成份股有创业公司（Venture Corp）和吉宝企业（Keppel Corp），劲升超过4%，报15.88元和6.96元。

新加坡航空公司（SIA）攀升2.9%至7.82元，涨势已连续超过两周，升至过去五年来新高。

美联储当地时间星期三（14日）结束为期两日的货币政策会议，会后宣布联邦基金利率维持在5%至5.25%区间，为持续15个月的加息周期按下暂停键。

辉立Nova投资分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，最新的点阵图预测终点利率平均峰值为5.6%，高于上一次预测5.1%，表明将上涨50个基点。虽然美联储6月会议暂停加息，但市场正为今年内多两轮加息定价。