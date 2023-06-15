TikTok将在东南亚投资数十亿美元

TikTok将在未来几年在东南亚的中小企业投资数十亿美元，希望从娱乐性质的短视频平台发展为包括电商在内的综合型平台。

TikTok总裁周受资星期四（6月15日）在印度尼西亚首都雅加达举行的首届TikTok东南亚影响力论坛上宣布上述消息。

周受资星期四（6月15日）在印尼首都雅加达举行的首届TikTok东南亚影响力论坛上演讲。（路透社）

周受资没有透露具体投资金额，但指其中的1220万美元（1640万新元）将在未来三年，支援逾12万个中小型企业、创业者以及青年，譬如通过支援印尼当地企业，建立互联网连接，并展开数码技能培训等。

周受资说，TikTok的用户增加，并且从广告扩张至电商领域，平台上的的内容越来越多元化，让用户在收看直播时，通过应用中的链接购买商品。

他指出，六年前TikTok进军东南亚至今，TikTok在东南亚的员工队伍已由约100人壮大到约8000人。TikTok的东南亚用户人数已达到3.25亿，每月有1.25亿印尼用户访问TikTok并进行互动。目前，有超过1500万家东南亚中小企业透过TikTok平台销售商品，其中单单是印尼就有500万家。

周受资强调，根据东南亚各国的机遇，以及与TikTok大本营的距离，按比例进行投资。“我在新加坡长大，六岁时第一次来到印尼……我们把（东南亚）视为我们的家和社区，而不是一个遥远的目的地。”