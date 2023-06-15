轿车撞幼儿园 五岁男童送院

轿车疑失控撞裂幼儿园玻璃门，五岁男童送院，62岁男驾驶被捕。

这起事故发生在星期一（6月12日）上午10时33分，地点是新民巷美景城（Midview City）的枫叶小熊（MapleBear）幼儿园。

从读者提供的照片可见，一辆轿车停在幼儿园其中一个入口前的走道，玻璃门敞开，玻璃也有裂开的迹象，几名警员已在场进行调查。

据记者探悉，事发时一位男童刚好坐在非常靠近玻璃门的位置，相信没被伤及，不过还是被送往医院接受检查。

记者走访现场时，玻璃门已被修好。

男驾驶被捕

新加坡警方部队和民防部队受询时证实接获通报，一名五岁男童在意识清醒的情况下被送往陈笃生医院，一名62岁男驾驶因疏忽驾驶导致他人受伤被捕，调查进行中。

《新明日报》在向幼儿园了解更多情况。

张贴告示提醒 勿把车停门口

幼儿园的入口前贴着一张告示，提醒家长勿把车停靠在接近幼儿园的入口和玻璃门，避免事故发生。

幼儿园张贴告示提醒家长勿把车停靠近玻璃门。（受访者提供）

告示也建议家长把车停在幼儿园旁边的停车场。

记者星期三（14日）在放学时间走访现场，据观察，数名前来接送孩子的家长把车停在幼儿园的入口旁，有些则把车停在附近的停车场。

数名家长受访时说知悉上述事件，但并未对将车直接停在门口表示担忧。