为国家庆生 残障者共同绘制四款国庆礼包

今年的国庆礼包共有四种不同设计，融入了新加坡景点、美食、建筑等元素，这些作品均出自本地特需学校和社会服务机构的残障者之手，包含了他们对国家的热爱与生日祝福。

国庆庆典筹委会今年同新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）合作，21名来自不同种族、年龄层、不同社会服务机构与特需学校的艺术家与四名新协力的学生义工一起，完成了140件美术作品，并将它们融合在四幅作品中。

筹委会星期四（6月15日）上午公布了这四款国庆礼包的设计，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰到现场与参与设计礼包的创作者交流。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右二）在活动现场与参与设计礼包的残障创作者交流，图为他和两名小小艺术家讨论创作灵感。（叶振忠摄）

这四款设计分别是：以新加坡地图为设计元素的“多元”（Diversity）、融合多个地标和标志图样的“新加坡布艺”（Fabric of Singapore）、以本地交通为主题的“连接”（Connectedness），以及胡姬花形状的“绽放的新加坡”（Blooming Singapore）。

今年的国庆礼包共有四种不同设计，融入新加坡的地标、建筑、美食等元素。（叶振忠摄）

王瑞杰说：“国庆不仅是新加坡庆祝独立的特殊时刻，也是新加坡人聚在一起，加强团结的纽带。这些艺术家的创意设计捕捉到了新加坡如何把不同元素编织在一起，并将我们相互联结，使新加坡能够在世界范围内更茁壮成长和绽放。”

出席国民教育演出、国庆庆典预演和8月9日国庆庆典表演的观众，以及持入场券参与8月5日和6日国庆邻里嘉年华的公众，可随机获得其中一款国庆礼包。