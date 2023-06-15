卫生科学局获世卫组织认可为严格监管机构

新加坡卫生科学局获世界卫生组织认可为高风险体外诊断医疗器械的严格监管机构，成为全球第六个获此认证的单位。

卫生部星期四（6月15日）发文告说，卫生科学局获得世卫组织的严格监管机构（stringent regulatory authority）认可后，当局所批准的体外诊断医疗器械（in vitro diagnostic medical devices）可更快通过世卫组织的预审评估。制造商在其他国家注册这类医疗器械的所需时间将减少，可更快进入国际市场。

卫生部长王乙康在文告中说，世卫组织的认可是对卫生科学局的重要肯定，展现当局在体外诊断医疗器械监管方面的卓越能力，也肯定了当局对新加坡医疗领域的杰出贡献。

“这项成就超出了新加坡公共卫生的范畴，也有利于促进其他国家快速和公平地获得这些关键医疗设备，支持全球公卫平等。”

体外诊断医疗器械通过分析采自人体的血液、尿液、脑脊液等样本来检测出疾病和感染情况。体外诊断医疗器械须经过卫生科学局的评估和注册才能在本地推出使用，以确保检测符合适当的质量、安全、准确度和效能标准。

除了卫生科学局，其余五个获世卫组织认可的体外诊断医疗器械严格监管机构，来自欧盟、美国、加拿大、澳大利亚和日本。