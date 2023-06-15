本地开发新人工智能工具 有助更好了解细胞的功能

新加坡基因组研究院的科学家开发一种新工具，使用人工智能技术来识别和归纳新基因，可适用于不同物种和样本的分析，有助进一步了解细胞的功能。

新加坡科技研究局（A*STAR）星期四（6月15日）发文告说，旗下基因组研究院（Genome Institute of Singapore，简称GIS）的科学家开发了名为Bambu的新工具。

Bambu是以竹子命名，类似竹子有极长的茎秆，它是一种使用长读长测序技术的单细胞转录组测序（long-read RNA Sequencing）工具，可用于临床和研究项目，以探究脱氧核糖核酸（DNA）如何编码新转录本（novel transcripts），并对其进行定量分析。

转录本是由一条基因通过转录形成的一种或多种成熟的信使核糖核酸（mRNA），它们具有编码蛋白质所需的信息。新转录本指的是，未被鉴定或注释的转录本，可能是由新的基因或已知基因的未知转录变体产生的。通过使用新的技术或分析工具，科学家可发现和鉴定这些转录本，进而研究它们的功能和与疾病相关等信息。

Bambu采用机器学习模型，对候选转录本进行排名，以评估它们代表生物学相关产物的可能性。换言之，新工具可判断候选转录本是否具有可能对生物学过程具重要的功能或参与生物相关活动，并进行排列。

文告说，新工具以高度准确和敏感地识别新的转录本，并对其进行定量分析，从而对生物体的基因结构有更全面的理解。

研究人员借此能在研究领域中识别新的基因、蛋白质和其他元素，并更深入地研究那些目前尚研究不足的生物体。通过发现新基因，尤其是那些从临床样本中发现的，也可促成研究人员鉴定生物标志物（biomarker），用于早期检测疾病或作为治疗靶点。