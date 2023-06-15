黄丝带烹饪比赛 27名囚犯和七名释囚大展厨艺

黄丝带计划主办别开生面的烹饪比赛，27名囚犯和七名释囚大展厨艺，一组由三名囚犯和一名释囚组成的队伍，秉持着“简单”和“谦卑”的理念，烹调出人们都很熟悉的汉堡包，从众多参赛者中脱颖而出，摘下冠军宝座。

黄丝带烹饪比赛颁奖典礼星期四（6月15日）下午2时30分在樟宜监狱中心举行，永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士受邀出席。

许连碹致辞时，对黄丝带合作伙伴和释囚给予的支持表示赞扬，也对参赛囚犯表现出的坚韧精神予以肯定。她认为，囚犯努力磨练自己的就业能力和烹饪技巧，将来可以贡献社会，成为他人的榜样。

本届比赛共吸引了1000名囚犯报名参加，最终只有27名男女囚犯入选参赛，另有七名释囚也参与其中。他们共分为九组，每一组须准备前菜、主菜和甜点。

为了提倡可持续性，主办方也以植物性肉类（plant-based meat）作为主要食材。

夺得冠军的团队由三名男囚犯和一名释囚组成，他们准备的食物是苏东条（sotong stick）、照烧夏威夷汉堡包和布朗尼（brownie）。其中一名囚犯鲍勃（30岁）在发表获奖感言时说，他和团队觉得，对待生活就应保持着简单和谦虚的态度，他们因此以人们最为熟悉的汉堡包和布朗尼作为参赛食品。

另一组女囚犯则夺得亚军，其中一名因吸毒入狱五年的囚犯克拉（化名，28岁）受访时说，她们以带有地中海风味的“nasi maqlubah”作为主食，即为“颠倒的饭”，与糯米饭有异曲同工之妙。“尽管我们在监狱的生活犹如颠倒的世界，但我们希望扭转过来，做出更好的改变。”

从小爱做甜点，曾为患糖尿病的亲人专研无糖饼干的克拉，入狱前曾经营居家生意，售卖饼干，她本次参赛也使出自己的拿手绝活，烘烤出芝士和饼干相结合的甜点。“这两者是不同的食物，我将它门结合一起，就像是把监狱内外两个截然不同的世界融合在一起。”

新加坡厨师协会和高峰社会服务协会（简称HCSA）属下的学院也联合举办了本届比赛，以“种下改变的种子”作为主题，旨在激励囚犯、释囚和周围的人采取行动，做出更好的改变。

前三名队伍所烹煮的菜肴，也将被纳入餐饮供应业者厨房之家集团（Kitchen Haus Group）的菜单。