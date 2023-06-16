华尔街隔夜股市皆收高，反映投资者乐观情绪，押注美国联邦储备局加息周期就快结束。道琼斯工商指数上扬1.3%，标普500指数和纳斯达克指数同样涨1.2%。

尽管美联储暗示今年仍会两轮加息，但美国国债收益率回落，表明人们怀疑央行是否会继续加息。

首尔股市星期五（6月16日）高开，涨0.46%，东京股市跌0.53%。

新加坡海峡时报指数星期四（15日）收报3242.85点，涨0.8%或24.71点。

本地股市星期五开盘值得关注个股：

*新加坡航空公司（SIA）星期四闭市后发布营运数据显示，5月载客量为280万人次，同比增加65.8%。集团指出，所有航线的载客量和载客率都保持强劲。

与去年同期相比，集团5月客运能力（passenger capacity）增加33.7％，载客率（passenger load factor）增加9.8个百分点至88％。当中，新航和酷航的载客率分别为87.2％和90.7％。

*停牌中的承兴大健康（Camsing Healthcare）星期四闭市后披露，集团当天已向新加坡交易所提交复牌申请。

另外，集团截至4月底的第一季业绩报告显示，净亏达42万9000元，高于去年同期的39万9000元。