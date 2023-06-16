丹戎巴葛旧楼塌墙 民防彻夜搜索确认无他人受困

新加坡民防部队经过彻夜搜索后，确认丹戎巴葛墙壁倒塌的工地内没有其他人受困，并于星期五（6月16日）早上结束搜救行动。

《联合早报》星期四（15日）报道，丹戎巴葛一处正在进行拆除工作的工地内，一堵钢筋水泥墙星期四下午2时许轰然倒下，导致一名20岁印度籍工人受困瓦砾下。民防部队展开近八小时的搜寻和救援工作后将他救出，但他因伤势过重不治。

民防部队星期五早上于脸书发文说，当局在早上8时正式结束搜救行动。在工地重机械的协助下，民防部队人员彻夜在瓦砾中搜索，证实没有其他人受困。

民防部队也向死者家属表示慰问，并感谢新加坡警察部队、新加坡建设局和人力部在搜救行动中给予的支持。

人力部和建设局星期四晚上也针对这起事故发出联合文告说，建设局已指示参与项目各方停止所有施工活动，并会在调查期间，撤销所有工程的许可证。人力部也指示出事工人的雇主暂停一切工作。

人力部和建设局透露，工地业主为建筑公司和合（WohHup），出事工人的雇主为益山拆屋工程公司（AikSunDemolition and Engineering）。

当局说，为了安全起见，拆除工作一定要经过仔细规划，例如有一个详细记录拆除顺序的计划，确保工程有序进行。

警方已将这起事故列为非自然死亡案件，调查正在进行。