即日起至9月13日 职总平价“天天省”活动 助减低生活费

为协助消费者应对日益高涨的生活费，职总平价集团宣布即日起至9月13日，推行“天天省”活动。消费者在三个月优惠期间可通过400张折扣券，在购物时节省超过2000元。折扣券可用于购买新鲜和冷冻食品、日常必需品及个人与家庭用品。

职总平价集团星期五（6月16日）发文告说， “天天省”活动（Save Every Day Campaign）提供多达400张折扣券，消费者可亲临职总平价超市领取纸本折扣券，或通过平价手机应用领取电子折扣券，用在购物上。

随着通货膨胀高居不下，食品通膨高达7%， 职总平价预计会有更多消费者，使用折扣券在实体店和网上购物。

数据显示，2021年和2022年，消费者分别使用多达18万4000张及23万张的 “天天省”活动折扣券。今年活动迈入第三轮，折扣券抵用数目预料会进一步增加。

除了 “天天省”活动，平价手机应用使用者也可从即日起至8月3日，通过50天的节省优惠活动，购买特价产品，它们包括职总平价自家品牌产品、网上杂货店购物和兑换奖励。

同时，职总平价进一步扩大受欢迎的Kopitiam 5角钱咖啡和茶折扣范围，如今使用手机应用者，在参与的Kopitiam用手机应用付款时，也可享有同样优惠。优惠活动至8月3日。



