本地股市周五早盘涨0.52%

随着各国央行的货币政策陆续出炉，减少市场不确定因素，令投资者信心增强。亚太股市星期五（6月16日）早盘普遍上涨，新加坡海峡时报指数中午报3259.78点，涨16.93点或0.52%。

紧随华尔街隔夜股市的涨势，悉尼股市上升0.74%，香港、深圳、上海、首尔和东京股市皆上扬，涨幅介于0.28%至0.56%。

海指早盘最高3272.86点，最低3246.27点。全场成交量8亿6955万股，总交易额7亿4016万元。上升股297只，下跌股161只。

海指成份股涨幅最显著的是新翔集团（SATS），劲升近7%至2.77元，集团星期四（15日）闭市后宣布精简组织结构和委任新主要行政人员，以加强领导团队以推动整合的全球运营和发挥协同效应。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说：“市场目前最关注的其实并不是央行是减息或升息，而是下来经济到底是否会陷入衰退。”

继美国联邦储备局维持基准利率、欧洲央行加息25个基点后，日本央行星期五如市场预期宣布继续维持超宽松货币政策。

王彬妮建议，投资者下来除了可以关注受利率政策影响的新加坡房地产投资信托（REIT）之外，也能留意那些股价处于低位，但市场前景良好的本地优质股，像新电信（Singtel）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）。