丹戎巴葛塌墙客工丧命 外劳中心拨款援助死者家属

外籍劳工中心发文哀悼在丹戎巴葛拆除旧楼事故中丧命的工人，并将为受影响的人士提供必要的支持。

《联合早报》报道，丹戎巴葛一个正在拆除中的旧楼，星期四（6月15日）下午2时左右发生钢筋水泥墙倒塌事件，导致一名20岁印度籍工人受困瓦砾下。民防部队展开近八小时的搜寻和救援工作后将他救出，但他因伤势过重不治。

外籍劳工中心（Migrant Workers’ Centre）星期五（16日）早上在脸书发贴文，哀悼在事故中不幸离世的工人。死者生前受雇于益山拆屋工程私人有限公司（Aik Sun Demolition and Engineering）。

外籍劳工中心在事故发生后立刻联系死者的雇主，收集与事故相关的信息。外籍劳工中心当前的目标是确保死者的家属获得必要的帮助，并已在外籍劳工援助基金（Migrant Workers’ Assistance Fund）下，为死者的家属提供财务援助。

贴文也指出，外籍劳工中心意识到这起事故可能对其他在场的工人造成情感压力。在事故调查进行时，外籍劳工中心将确保这些工人在艰难时期得到必要的支持，包括与当局合作为工人提供心理辅导。