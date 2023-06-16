狮城男护士被指峇厘岛勒死宠物猫

峇厘岛度假村公开监控画面，指有人用扎带勒死宠物猫，质疑涉案人是一名狮城男护士。

这起事件发生于6月6日（星期二），地点是印度尼西亚峇厘岛的Utama Villa Tulamben度假村。

度假村日前在脸书和Instagram发帖文指，度假村所饲养的六周大小猫“Monkey”被虐杀，尸体被装入超市塑料袋，扔出度假村的围墙。

根据照片显示，猫咪的颈项被扎带勒紧，残暴的行径让度假村感到极度悲痛。

度假村称，电眼画面拍下，一名31岁男子于事发当天凌晨时分，不断到办公室诱使小猫出来，但没有得逞，早上10时30分再次到办公室，强行把猫抱走。

度假村也指出，有两个电眼捕捉到一个黄色的塑料袋从涉事男子的浴室被抛出，当时附近并没其他人，因此男子是最大嫌疑人。度假村也指出，涉事男子曾在新加坡当过护士，让他们深感不安。

盛港综合医院：通知护士委员会修改记录

另外，度假村也公开许多男子的个人资料，其中包括男子在盛港综合医院工作。

对此，盛港综合医院在脸书帖文留言，强调该名男子已不是医院职员，院方也通知了新加坡护士委员会修改记录。

男子认擅闯办公室抱走猫咪

据悉，涉事男子被质问后，曾否认一切，直到度假村出示电眼画面，才承认把猫抱走。

度假村也透露，该男子称，抱走猫咪后，猫咪已走失，自己事后也尝试寻找踪迹。

虽然没有实质证据，但度假村指男子擅闯办公室，把猫带走，甚至说谎的行径，都让人严重质疑对方的诚信和人品。