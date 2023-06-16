唆使女婿毁证 虐佣老妇再加罪行

和女儿将女佣虐死，64岁老妇之前被判坐牢14年后，如今又因唆使女婿将录下她犯罪证据的电眼拆除，再把硬盘藏在媳妇的包包里企图瞒天过海，而将面对监刑。

《新明日报》之前报道，24岁的缅甸籍女佣磅艾赫 多恩（Piang Ngaih Don）在2016年7月25日至26 日，遭女雇主盖娅蒂丽（42岁）活活虐死，横尸于碧山11街第145座组屋九楼一个单位。

女雇主嫌女佣手脚慢、卫生习惯差、食量太大，残忍虐佣近10个月，女佣死前12天双手被绑在铁花窗睡地板，最后在毒打骂声中咽气，死时体重只有24公斤。

女雇主被控115项控状，包括误杀、蓄意伤人等罪状，去年6月被判坐牢30年。她的母亲普蕾玛（64岁）也因虐佣，随后被控上法庭，去年11月针对48项控状认罪，今年1月被判坐牢14年。

戴着黑色口罩的普蕾玛星期四（6月15日）以视讯方式再次出庭，全程低头，承认一项教唆他人销毁证据的控状。

案情显示，被告女婿切尔瓦姆（43岁）在案发当天接获女佣过世的消息后，立即返家。被告知道家里安装的闭路电视拍下她与女儿虐佣的证据，因此见到女婿后，指示他将电眼主机拆下。

被告女婿原本不愿意，但在被告坚持下妥协，将主机交给被告。

被告媳妇后来回到单位，被告便趁机将主机藏在媳妇包包里，并要媳妇“做点东西”（do something with it）。媳妇之后把主机交给丈夫，丈夫再将它交给一名朋友。

警方在调查案件时，问被告女婿关于主机下落，女婿谎称主机在案发几个月前已拆除，闭路电视没录下任何画面。他之后又谎称说找不到主机。警察后来到被告儿子和媳妇家，才查到并起获主机。

被告认罪后，法官表示需时间斟酌，案展至26日下判。