丹戎巴葛塌墙客工丧命 杨益财：须彻查倒塌原因

针对丹戎巴葛拆除旧楼倒塌事件，全国职工总会助理秘书长杨益财在脸书贴文表示关注，并指拆除工作涉及重大风险，须进行彻查，以了解倒塌的原因与影响。

《联合早报》报道，丹戎巴葛一个正在拆除中的旧楼，星期四（6月15日）下午2时左右发生钢筋水泥墙倒塌事件，导致一名20岁印度籍工人受困瓦砾下。民防部队展开近八小时的搜寻和救援工作后将他救出，但他因伤势过重不治。

杨益财星期五（16日）下午在脸书发贴文，指拆除工作涉及重大风险，对工人和周围的人员都存在着潜在的威胁。由于这类倒塌事件可能威胁公共安全、导致大规模的伤亡，因此必须立刻对项目进行全面的调查，包括风险评估、工人培训、监督工程等，了解墙壁倒塌的原因和造成的影响。

杨益财也在贴文呼吁，为确保工人的安全，所有涉及高风险活动的建筑工地应马上采取行动，包括加强安全措施、定期暂停日常的工作、建立一个方便员工通报的渠道。