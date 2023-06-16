“傀儡”候选人？吴振华：以我的性格不可能

针对有关他是“傀儡”候选人的谣言，有意竞选总统的本地企业家吴振华亲口辟谣，强调“以我吴振华的性格是不可能的”。他说，自己从小独立、白手起家，且旗下公司与政府没有任何关联。

吴振华星期五（6月16日）在勿洛一带接受《联合早报》独家访问时，以他的人生经历说明自己的个性。他说，小时候，父母没有钱，他在贫民窟找罐头卖，也曾在路边卖甘蔗水。

15岁那年，他从马来西亚森美兰州来到新加坡打工以帮补家用，22岁更是决定创业，以期帮助一家人脱离贫困。吴振华也重申，他上市过五家公司，还收购了两家上市公司，所有公司总市值达31.5亿元。

吴振华（右）与公众王俊严（左）交谈。（陈可扬摄）

吴振华强调，自己没有参加过任何政党或公民咨询委员会，也没有出任过任何政府机构的董事。在商业上，他的公司与政府没有任何关联，包括没有承包任何政府项目。

他说：“像我们这样的性格的人，是比较不容易说别人叫你成为他们的傀儡还是什么的。我们做不到的。”

至于他为何在2017年答应出任我国驻摩洛哥非常驻大使，吴振华强调，“这是为国家服务，不是为党服务，我是不会为党服务的”。

他也指出，非常驻大使负责处理国与国之间的关系，与政策没有关系，并且是个荣誉职位，不领薪也没有任何福利。

为吴振华处理竞选相关媒体事务的资深媒体人、《海峡时报》前副总编辑默乐（Bertha Henson）星期三（14日）曾在脸书形容吴振华是一名“认真的挑战者”，不是谣言所说的那样，是为了确保选举正当性的“稻草人”（patsy）或“代理”（proxy）候选人。