医协公布提供私人综合健保计划保险公司排名

新加坡医药协会连续第二年发表对本地七家提供私人综合健保计划的保险公司排名，调查发现仍然没有保险公司能在一个月内完成赔付。

不过保险公司过去一年在指定医生团的包容性、收费标准与卫生部的收费基准相比是否合理、以及是否阻挠病患找非指定医生方面有所进步。

新加坡医药协会是在今年2月17日至3月16日之间邀请本地医生参与这项调查，对七家提供综合健保计划（Integrated Shield Plan）的保险公司在2022年1月至12月的九个主要标准进行排名。协会一共收到152份反馈，比去年调查的210份少。

调查结果显示，所有保险公司都无法在一个月内完成赔付，而且只有新加坡友邦保险（AIA）和保诚保险新加坡（Prudential）能在平均三个月内赔付。

友邦保险也在其中八项指标都取得最佳排名，包括新增的是否会向亲友推荐向保险公司购买综合健保计划。保诚保险则被评为指定医生遴选标准最透明的公司。莱佛士周全医疗保险计划（Raffles Shield）在其中八项指标位居榜末。

新加坡医药协会指出：“协会立场保持不变，只要医生都遵循收费基准，保险公司就不需要委任指定医生团。为患者提供良好医疗服务时，目前制度造成不必要摩擦或阻碍。随着保费继续上涨，协会对病患是否有机会获得医疗服务感到担忧。协会将继续监督医疗保险行业，帮助病患和医生。”