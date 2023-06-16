7月1日起 提供冠病疫苗接种服务综合诊所从23个减至八个

从7月1日起，提供冠病疫苗接种服务的综合诊疗所将从23个减少至八个。

到时，武吉巴督、友诺士和加冷综合诊疗所会提供适合12岁及以上人士接种的辉瑞／复必泰（Pfizer- BioNTech／Comirnaty）二价疫苗，以及适合六个月至四岁孩童接种的莫德纳（Moderna／Spikevax）疫苗。

芽笼、先驱、榜鹅、淡滨尼和兀兰综合诊疗所则会提供适合12岁及以上人士接种的辉瑞／复必泰二价疫苗，以及适合五岁至11岁孩童接种的辉瑞／复必泰单价疫苗。

卫生部星期五（6月16日）发文告说，随着社会与冠病共存，冠病疫苗的接种需求已稳定下来。卫生部将整合综合诊疗所的冠病疫苗接种服务，以善用综合诊疗所的资源。

目前，公众须提前预约再到分布于全岛的23个综合诊疗所接种冠病疫苗。不过，从7月1日起，公众可直接到上述八个综合诊疗所接种。

除了综合诊疗所，公众也能直接到九个联合检测与疫苗接种中心接种疫苗，或联络公共卫生防范诊所预约到诊所接种的时段。

接种疫苗仍是新加坡对抗冠病病毒的主要防线，卫生部因此鼓励公众接种疫苗。

卫生部建议60岁及以上的公众以及身体虚弱者，应在距离上一次接种追加剂约一年后，接种最新的二价疫苗追加剂。这些民众在最近一次接种追加剂的五个月后，就可开始接种二价疫苗。