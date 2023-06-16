丹戎巴葛塌墙客工丧命 人力部要求工地业主和雇主交代情况

丹戎巴葛拆除旧楼发生塌方后，人力部已指示工程暂停以配合调查，涉事业主和雇主的首席执行官须向人力部亲自交代情况，并负责整改。

《联合早报》报道，丹戎巴葛一个正在拆除中的旧楼，星期四（6月15日）下午2时左右发生钢筋水泥墙倒塌事件，导致一名20岁印度籍工人受困瓦砾下。民防部队展开近八小时的搜寻和救援工作后将他救出，但他因伤势过重不治。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期五（16日）下午在脸书贴文，代表人力部向死者的亲友表示慰问。

根据人力部和建设局星期四发出的联合文告，事发的工地业主为建筑公司和合（Woh Hup），而出事客工的雇主是益山拆屋工程私人有限公司（Aik Sun Demolition and Engineering）。

扎吉哈说，人力部已指示工地业主停止所有工程，并已着手调查这件事。工地业主和雇主的首席执行官须亲自向人力部交代情况，并负责整改。“我们也了解到，雇主已联系死者近亲，并协助他们根据工伤赔偿法令（简称WICA）索偿。此外，人力部也联系了与死者共事的客工，提供必要支持。”

他说，工作场所的安全和健康不应被视为理所当然。虽然本地工作场所已结束高度安全戒备期（Heightened Safety Period），各方也应继续保持警惕。

公众可通过人力部的SnapSAFE网站，向当局举报任何违反安全工作的情况。