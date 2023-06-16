国大最新企业合作研究室 开发更具成本效益光伏太阳能技术

两人一起骑一辆脚踏车，速度能比一人骑来得快。在寸土如金的新加坡，应用光伏太阳能技术也是这个道理。当今光伏太阳能技术的能源转换效率最多25%，这一比率若进一步提高，光伏太阳能技术就可以在消费者群体和商业领域得到更广泛应用。但要达到30%的能源转换效率，仍须迈过一道技术“坎”。

新加坡国立大学成立下一代光伏企业合作研究室，旨在促进新加坡拥有具成本效益的叠层太阳能电池技术，让我国更快过渡到可再生能源，并保持我国在光伏研发和制造方面的领先地位。

REC@国大新光伏技术企业合作研究室（REC@NUS Corporate R&D Laboratory）星期五（6月16日）正式开幕。研究室由国大属下的新加坡太阳能研究所（SERIS）与能源公司REC Solar联合设立。它将致力于基于钙钛矿—硅叠层（perovskite-silicon tandem）太阳能电池这一颠覆性的太阳能光伏技术的研究、开发和商业化，并将助力我国实现到2030年部署至少2吉瓦（gigawatt）峰值太阳能的雄心，相当于每年为约35万户家庭供电。

这项7700万元的战略科研项目，是国大的第八个企业合作研究室。它获得我国研究、创新与企业2025计划（Research Innovation and Enterprise 2025）的支持，还将与南洋理工大学合作。团队将由约40名科研人员组成，计划在未来五年内，培养多达20名博士生。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期五出席开幕典礼。他在致辞时指出，当今光伏太阳能技术的能源转换效率最多25%，风能的能源转换效率则达到最多40%。他说，研究室的成立是及时的，因为太阳能是最具可扩展性，也因此是最有前途的可再生能源之一，随着科技的进步，光伏太阳能工程的成本自2010年以来已下降88%，提高了这项技术商业化的可行性。王瑞杰也是国立研究基金会主席。

王瑞杰强调，尽管新加坡只占全球排放量的一小部分，我国仍须尽自己的一分力。“我们希望成为开拓者之一，使伙伴们能利用我国的生态系统，开发可扩展到本区域及其他区域的解决方案。”